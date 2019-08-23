KKTC’nin En İyi Öğrenci Yurdu “Alfam Vista’da”  Erken Kayıt Fırsatları

Alfam Öğrenci Yurtları çok cazip indirim fırsatları ile 2019-2020 Öğretim Yılı için kayıtlara başladı. Yurdun kampüs içinde 6 bloğu var.

Döveç Group Şirketi olan Alfam Vista Öğrenci Yurdu; Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde dersliklere en yakın konumda yer alıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisinde 6 farklı blokta konaklama hizmeti veren Alfam Vista Öğrenci Yurtları 12 farklı oda seçenekleri ile her bütçeye hitap ediyor. Erken kayıt dönemine özel uygun fiyatlarla birlikte, öğrencilere esnek ödeme koşullarından yararlanma fırsatı sağlanıyor.

35 dönümlük alanda

Öğrenci odaklı hizmet anlayışı ile 35 dönümlük bir alanda hizmet vermektedir. 1995 yılında faaliyete geçen Alfam, 6 ayrı binada yaşam alanları sunmaktadır. 913 öğrenci kapasitesine sahip Alfam Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilk özel yurdu olarak öne çıkıyor.

Güvenlik tam!

Kapalı devre kamera sistemi ve 24 saat görev yapan güvenlik görevlileri ile korunmakta olan Alfam Vista, haftada 2 kez oda temizliği, günlük ortak alan temizliği ve periyodik olarak çarşaf değişimi yapılıyor. Ayrıca Alfam Vista Öğrenci Yurdu yangın alarm sistemi ile korunarak yangına dayanıklı olarak inşa edildi. Aynı zamanda proje TDY 2007 Deprem Yönetmeliği’nin öngördüğü tasarım ve analiz kurallarına uygun olarak yapıldı.

Ödül kazandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Alfam Vista Öğrenci Yurdu, ilk 2016 yılında “En iyi Öğrenci Yurdu” Seçildi. Yine bu yıl 6. gerçekleşen Property NC Emlak Ödülleri 2019 de “En İyi Yatırım Projesi” ve “En İyi Ticari Proje ödülleri”ne layık görüldü.

Döveç Group tarafından DAÜ Kampüsünün en iyi konumunda, gerek yapısı, gerekse oda özellikleri ile öğrenci yurtları arasında fark yaratıyor. Bu alandaki standartları oldukça yükselten Alfam Yurtları, öğrenci odaklı hizmet anlayışı ve yenilikçi yapısı ile ön plana çıkıyor.

Sosyal imkanları geniş

Spor salonu, kafe, teknoloji mağazası, kırtasiye, market, restaurant, basketbol sahası gibi birçok sosyal olanağı öğrencilere sunan Alfam Vista oda özellikleri ile de göz kamaştırıyor. Ücretsiz 5 MB sınırsız internet bağlantısı olan, tamamı balkonlu odalar, Full hd televizyon, ankastre ocak, mikrodalga fırın, aspiratör, saç kurutma makinası, okuma lambaları gibi birçok ekstra özellik içeriyor.

Döveç Group’u tanıyalım

Kuzey Kıbrıs’ta inşaat sektörüne yön veren Döveç İnşaat, 1989 yılında Muharrem Döveç tarafından kuruldu. İkinci kuşağın iş başına geçmesiyle birlikte sadece inşaatta değil, satış ve satış sonrası hizmet süreçlerini de içine alan bütün kurumsal alanlarda faaliyet göstermeye başladı.

Döveç Grup bünyesinde, Döveç inşaat, Arredo mobilya, Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Alfam Öğrenci Yurtları, Doveç Fıtness Center, Auto Trend ve DÇS gibi katma değeri yüksek sektörlere yatırım yaparak her geçen gün group şirketlerine yenisini ekliyor.

İnovasyon çalışmaları ve güçlü pazarlama ağı sayesinde inşaat sektörünün aranılan firma konumuna gelen Döveç iİşaat, yerli ve yabancı yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı.

Kurulduğu günden itibaren en yeni teknolojiyi kullanarak ve hizmet alanını sürekli büyüterek profesyonel hizmet sunan Döveç Grup bugün 300 çalışanıyla farklı sektörlerde hizmet vermeye devam ediyor.

www.alfamcyprus.com