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KKTC’den Mersin’e kaçak 50 bin elektronik sigara

4 Eylül 2020
kaçak elektronik sigara

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 50 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gemiyle Taşucu Limanı’na gelecek bir araçta kaçak tütün, içki ve elektronik sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, limandan çıktığı belirlenen yabancı plakalı otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 50 bin elektronik sigara, 100 şişe içki ve 2 bin 870 paket tütün ele geçirildi.

Polisin gözaltına aldığı araç sürücüsü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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