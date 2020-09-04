KıbrısSürmanşet

İki araç tamamen yandı

4 Eylül 2020
hacer bayraktar

Gazimağusa’da henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucunda 2 araç tamamen yandı.
Polisin açıklamasına göre, saat 04.15 sıralarında, Bayraktar Yolu Sokak’ta, Şemmedi Apartmanı önünde park halinde bulunan Hacer Bayraktar’a ait MP 024 plakalı araçta henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana geldi.
Yangının, park halinde bulunan  ZNK 266 plakalı araca sirayet etmesi sonucu her iki araç  tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Su tankeri yan devrildi: Ertosun ağır yaralı

Su tankeri yan devrildi: Ertosun ağır yaralı

3 Eylül 2020
Photo of Karaoğlanoğlu’nda çarpışma: 1 ağır yaralı

Karaoğlanoğlu’nda çarpışma: 1 ağır yaralı

3 Eylül 2020
Photo of Ali Pilli: Aşılar konusunda bir sıkıntı yok

Ali Pilli: Aşılar konusunda bir sıkıntı yok

3 Eylül 2020
Photo of Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan vatandaşlara uyarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan vatandaşlara uyarı

3 Eylül 2020
Photo of Binali Yıldırım corona virüse yakalandı

Binali Yıldırım corona virüse yakalandı

3 Eylül 2020
Photo of Polis, drag yarışları yapılacak güzergâhlar konusunda sürücüleri uyardı

Polis, drag yarışları yapılacak güzergâhlar konusunda sürücüleri uyardı

3 Eylül 2020
Photo of Ankara’dan kardeş belediye LTB’ye 250 bin maske ve 5 bin el dezenfektanı katkısı

Ankara’dan kardeş belediye LTB’ye 250 bin maske ve 5 bin el dezenfektanı katkısı

3 Eylül 2020
Photo of Özyiğit: ABD’nin tavrı barışa değil, gerilime hizmet ediyor

Özyiğit: ABD’nin tavrı barışa değil, gerilime hizmet ediyor

3 Eylül 2020
Photo of Çavuşoğlu, tüm kararların yaşam hakkı göz önünde bulundurularak alınacağını belirtti

Çavuşoğlu, tüm kararların yaşam hakkı göz önünde bulundurularak alınacağını belirtti

3 Eylül 2020
Photo of Öğretmen Sendikaları karantinasız girişler durdurularak yüz yüze eğitimin başlamasını istedi

Öğretmen Sendikaları karantinasız girişler durdurularak yüz yüze eğitimin başlamasını istedi

3 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı