KKTC'den ABD'ye tepki: Atılan adımlara kararlılıkla karşılık verilecektir - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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KKTC’den ABD’ye tepki: Atılan adımlara kararlılıkla karşılık verilecektir

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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kktc abd

ABD, Kıbrıs Rum yönetimine silah desteğini sürdürüyor. KKTC söz konusu desteği kınadı. Rumların silahlanmasının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğine dikkati çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, önce Rum Kesimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Ardından karşılıklı askeri eğitimleri başlattı.

ABD’nin bölgedeki denizaltısı da Rum limanlarına demirledi.


Bununla da kalmadı, Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, denizaltıyı ziyaret etti.

“İstikrar ve huzur ortamını bozacak”

Rum savunma bakanı Mihalis Yorgallas da ABD’den silah sistemleri alacaklarını açıkladı.

Bu açıklama KKTC’de tepki ile karşılandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rumların silahlandırılmasının Ada’da ve Doğu Akdeniz’de istikrar ve huzur ortamını bozacağı uyarısı yaptı.

“Atılan adımlara kararlılıkla karşılık verilecektir”

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Rumların sistematik şekilde silahlandırıldığına işaret edildi.

Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atabilecek faaliyetlerin karşılık bulacağı kaydedildi. Açıklamada ‘’Anavatan Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin güvenliğine yönelecek tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceklerdir’’ ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, “tarih, güvenliğimize yöneltilen tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlılığı teyit etmektedir” vurgusu da yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait San Juan saldırı denizaltısının bir Rum deniz limanına demirlemesi de şiddetle kınandı.

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Tags:KKTCkktc abd
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