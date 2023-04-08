Ali Yöney, C.B.Gençlik Gücü-Lefke maçını yorumladı

Süper Lig mücadelesinde China Bazaar Genclik Gücü, kazanmaktan başka sansın olmadığı mücadelede rakibi Lefke’yi mağlup ederek puanını 19 yapmış oldu

Maçta yenik duruma düşen GG’de teknik adam Derviş Kolcu ikinci devre oyuna yapmış olduğu müdahaleyle oyunda üstünlüğünü kurdu. Golcü Özgür ile 2 gol ve takımın yabancı oyuncusu Siboniso bulduğu gollerle maçı kazanmış oldu.

Futbol oyunu şansa bırakılmamalıdır. Rakibin çok rahat durumda savunmada adamı kaçırdılar. Sonucunda da kalelerinde beraberlik golünü görerek cezasını çektiler. Mücadelede geriye kalan zaman diliminde ise yeniden öne geçmeyi ve bunu maç sonuna kadar taşımayı başardılar.

Skorda avantajlı duruma geçtikten sonra savunmada risk yapmayıp kalan dakikalarında topu kalelerinden uzak tutarak kazanmayı başarmış oldular.

Konuk Lefke’nin ilk devrede oyunda üstünlüğü vardı. İkinci devreye kötü başlayınca ve yapılan hatalar sonunda kalelerinde golleri gördüler.

Defans oyuncusu Kaan’ın bireysel hatası golle sonuçlanması ve Kaan’ın moral ve motivasyonunun bozulması sonucu iyi mücadele veremedi.

Bunların devamında takımın da oyundan düşmesi sonucu kenar teknik yönetim hamle yaptı. Takımı ateşleyim derken yapılan yanlış oyuncu değişikliği Lefke’ye mağlubiyet getirdi.

Lefke ligin kalan maçlarında gelecek vaat eden gençlere daha uzun süre görev vermelidir. Kazanan Lefke olacaktır. Anzi alt yapıdan takıma kazandırıldı. Mücadelede görev yeri çok değiştirildi. Savunmada Anzi – Aykut ikilisi denenebilirdi, yapılmadı. Takımı en iyi tanıyan teknik heyettir tabi ve onların kararına saygı duyuyorum.

Takımın en güçlü oyuncusu Anzi gibi görüldü. İkinci devrede kötü başlangıç yapan Aykut ve Yakup, Anzi ile üçlese savunmada rakibe gol şansı tanımamış olabilirlerdi belki.

Lefke kaybetmekle haftayı puansız kapatmış oldu. Geriye kalan maçlarda kendi evinde kazanmalıdır artık.

Cihana Bazar Genclik Gucu ikinci devrede güzel oyununu karşılığında kazandı. Alt sıralardaki rakiplerini de yarın yapılacak müsabakalarda stresle sokmuş oldu. Rakipleri artık hiç rahat değil.

Maçta hakemlik birşey olmadi. Fehim hocam yardımcısı Yusuf Atlar ile taç atışında ters düştü. Kararları genel anlamda doğru idi Fehim hocamın.

Rusoda Doç.Dr.Elnur Agayev’in “Oysaki Şampiyonluğu Yazacaktım” isimli kitabını hediye aldım ve mutlu oldum. Aslen Lefke’li biri olarak gurur yaşamış olduğumu belirtmek isterim. Teşekkür Hocam.