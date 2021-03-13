KKTC’de tutuklu Yosif Güney Kıbrıs’a iade edildi

KKTC’de 2019 yılından beridir tutuklu bulunan Yosif Yosif (Sifis) isimli şahıs dün Rum yetkililere teslim edildi.

KKTC’de 2019 yılından beridir tutuklu bulunan Yosif Yosif (Sifis) isimli şahıs dün Güney Kıbrıs’a teslim edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta cinayete teşebbüs gibi birçok suçtan aranan, 9 Ocak 2019 tarihinde ise KKTC’de tutuklanan Sifis lakaplı 37 yaşındaki Yosif Yosif’in KKTC makamlarınca dün Metehan (Ayios Demetios) sınır kapısında Rum polisine teslim edildiğini yazdılar.

Gazete, KKTC’de cezaevinde tutulan şahsın iadesi konusunda İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitede uzlaşı sağlandığını, şahsın iadesinin akabinde Rum polisince tutuklandığını aktardı.