Hollanda’da rızaya dayanmayan her tür cinsel eylem ‘tecavüz’ sayılacak

Hollanda’da, açık rızaya dayanmayan her türlü cinsel eylem “tecavüz” olarak değerlendirilecek. Rıza dışı seks ve tecavüz suçluları 4 yıldan 9 yıla varan hapis cezalarına çarptırılacak. Şiddet, baskı ya da tehdit yoluyla gerçekleşen suçlarda bu ceza, 12 yıla kadar çıkabilecek.

Hollanda hükümeti, “karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişkinin suç sayılması gerektiğini” içeren, 2016 İstanbul Sözleşmesi’ni temel alarak, cinsel saldırı ve tecavüz suçlarını yeniden düzenledi.

Ülkede, daha önce tecavüz ancak ispat sonucu cezalandırılıyordu ve cezaların az olduğuna ilişkin bir tartışma sürüyordu.

Geçen yıl Kasım ayında, Parlamento tarafından kabul edilen yeni düzenlemenin ardından hükümet, her türlü rıza dışı seksin tecavüz sayılmasını ve ciddi biçimde cezalandırılmasını kararlaştırdı. Ancak bu suçu işleyenlere verilecek cezalar konusunda henüz bir karar alınmamıştı.