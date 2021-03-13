Hindistan’da yolcu treninde yangın

Yangının trenin hareket halinde çıkmasının paniğe neden olduğunu ifade eden yetkililer, vagonunda elektrik hatlarında meydana gelen kısa devre nedeniyle alevlerin yükseldiğini belirtti.

Yolcuların zamanında tahliye edildiği belirtilirken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.