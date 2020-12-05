KKTC’de tutuklu bulunan 2 kişi Güneye iade edildi

KKTC’de tutuklu bulunan ve Güney Kıbrıs’ta cinayet işledikleri iddiasıyla iadeleri talep edilen iki Suriyeli zanlı, BM gözetiminde Güneye iade edildi. KKTC’de tutuklu bulunan ve Güney Kıbrıs’ta cinayet işledikleri iddiasıyla iadeleri talep edilen Walid Al Moustafa ve Tarek Haj Halaf Nisan BM gözetiminde Güneye iade edildi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Bir süredir KKTC’de tutuklu bulunan ve GKRY’de cinayet suçu işledikleri iddiasıyla GKRY’ye iadeleri talep edilen iki Suriyeli zanlının bugün iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite aracılığyla BM gözetiminde iadesi gerçekleştirildi.

Suriye uyruklu 08.01.1998 doğumlu Walid Al Moustafa ve 02.04.1995 doğumlu Tarek Haj Halaf Nisan 2020’de kanunsuz yollardan önce KKTC’ye daha sonra da KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yaptıkları bir esnada tutuklanıp KKTC’ye iade edildiler. KKTC’de yargılanarak hüküm giyen ve hapse mahkum edilen şahısların, mahkumiyet süreleri dolmuş bulunmaktadır.

Kıbrıs Rum tarafı, cinayet suçundan aranmakta olan bahse konu zanlıların iadesini çalışmalarını Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlere bağlı olarak yürüten iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi aracılığıyla talep etmişti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, özellikle Cumhurbaşkanı Tatar’ın suçluların yargı önüne çıkarılması ve Rum tarafıyla işbirliği amacıyla kurulan suçluların karşılıklı iadesi düzenlemesinin aksatılmadan devam etmesi gerektiği yaklaşımına dayalı olarak zanlıların KKTC’ye kanunsuz olarak geçtikleri tarafa iade işlemi BM gözetiminde bugün (5 Aralık 2020) saat 12.30’da gerçekleştirilmiştir. KKTC yetkilileri, benzer durumlarda aynı yapıcı anlayış ve uygulamanın, KKTC’de suç işleyip de GKRY’ye kaçan suçlu ve zanlılar konusunda da Rum tarafından beklendiğini belirttiler.