KKTC’de son 5 günde 256 covid-19 vakası

KKTC’de bugün tespit edilen 70 covid-19 vakası ile son 5 günde toplam vaka sayısı 256 oldu.

KKTC’de bugün tespit edilen 70 covid-19 vakası ile son 5 günde toplam vaka sayısı 256 oldu. KKTC’de 2020 yılında (297 günde) toplam bin 574 vaka görülürken 1 Ocak – 5 Nisan 2021 tarihleri arasında (95 günde) 3 bin 86 vaka tespit edildi.

KKTC’de pandemi başından günümüze kadar tespit edilen toplam vaka sayısı ise 4 bin 628’e yükseldi.

En çok vaka Lefkoşa

Nisan ayının ilk 5 gününde 108 vaka ile en çok vaka Lefkoşa’da tespit edilirken Lefke ve Güzelyurt’ta vaka görülmedi.

Lefkoşa’yı 75 vaka ile Gazimağusa, 29 vaka ile Girne ve 2 vaka ile İskele takip etti.

İlk 5 günde 256 vaka

KKTC’de bugün tespit edilen 70 covid-19 vakası ile son 5 günde toplam vaka sayısı 256 oldu.

1 Nisan 2021 40 yeni vaka

2 Nisan 2021 42 yeni vaka

3 Nisan 2021 59 yeni vaka

4 Nisan 2021 45 yeni vaka

5 Nisan 2021 70 yeni vaka