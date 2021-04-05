Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı: 1-0

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Yukatel Denizlispor’u konuk ettiği maçta 1-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Süper Lig’İn 32. haftasında Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı maçta Fenerbahçe ikinci yarının 64. dakikasında Samatta’nın attığı gol ile 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Mücadelenin 84. dakikasında İrfan Can’ın vuruşunda Atilla’dan seken top ağlara gitti ancak gol ofsaty gerekçesiyle sayılmadı.

Bu sonuçla ligde puanını 62’ye yükselterek ligde ikinci sıraya yükselerek lider Beşiktaş ile puan farkını ikiye düşürdü. Kümede kalma yolunda mücadele veren Denizlispor ise 25 puanda kalarak ligin son sırasında kaldı.

Fenerbahçe’nin başında ilk maçına çıkan Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ilk galibiyetini aldı.

Sarı lacivertli ekip ligde 4 maç sonra Kadıköy’de kazandı.

Fenerbahçe’nin 11’i: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Sinan, Samatta

Yukatel Denizlispor’un 11’i: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

Emre Belözoğlu’nun teknik sorumlu olarak ilk maçı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe’de futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart’ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.