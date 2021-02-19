KKTC’de covid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

KKTC’de covid-19 nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede covid-19 nedeniyle can kaybı 22’ye yükseldi
Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası 81 yaşındaki M. H. hayatını kaybetti. KKTC’de covid-19 nedeniyle can kaybı 22’ye yükseldi.
Pilli başsağlığı diledi
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 81 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Covid-19 tanısıyla 28 Ocak 2021 tarihinde hastaneye yatırılan hasta, 30 Ocak 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi görmekteydi.
Hipertansiyon hastalığı ve diyabet olan 81 yaşında (erkek) M.H tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.