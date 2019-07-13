KKTC’de bir ilk: DİSCOUNT MARKET

ÇATALKÖY’DE HAYATA GEÇİYOR:

Bünyesinde Lemar Süpermarketler zinciri de bulunan Levent Şirketler Grubu, büyük talep gören “Discount Market” konseptini Girne Çatalköy’de hayata geçiriyor. Discount Market, tüketicilere aynı kalitedeki ürüne daha ucuz fiyatlarla ulaşmayı vaat ediyor

Bünyesinde Lemar Süpermarketler zinciri de bulunan Levent Şirketler Grubu, bir ilke daha imza atarak, dünyada birçok ülkede büyük talep gören “Discount Market” konseptini Ledi Discount adıyla Girne Çatalköy’de hayata geçiriyor. Dünya da birçok Avrupa ülkesinde hali hazırda uygulanan bu konseptle, tüketici aynı kalitedeki ürüne daha ucuz fiyatlarla ulaşabilecek.

“Bu konseptte bir yatırım ülkemizde ilk kez yapılıyor”

Lemar Süpermarketler Genel Müdürü Rüstem Önkal, dünya da süpermarketçilikte “discount” denilen konseptin uzun yıllardır var olduğunu, ülkemizde ise ilk örneğini Ledi Discount adıyla Levent Gıda Ltd.’nin hayata geçireceğini söyledi.

Yeni yatırımlarıyla ilgili Havadis Gazetesi Reklam ve Pazarlama Müdürü Bahar Elitok’a bilgi veren Önkal, bu konseptin “Hard Discount” ve “Soft Discount” olarak iki farklı versiyonunun bulunduğunu, Hard Discount konseptinde, marketlerin yüzde 90 kendi ürettikleri ürünlerini sattığını, ada da uygulayacakları konseptin ise Soft Discount versiyonu olduğunu söyledi.

Önkal: “Bizim Ledi Discount’ta uygulayacağımız “Soft” konsepti, ürünlerin yüzde 60’ının ulusal markalı olduğu, yüzde 40’ının ise ürünün farklı gramajlarının satıldığı bir konsept. Bu konseptte en bariz fark tabi ki düşük fiyatlar” dedi.

“Aynı ürünler yüzde 20 daha ucuz”

Ledi Discount’ta 1500’ü sabit, 500’ü sürekli değişen ürünler olmak üzere toplam da 2000 ürün bulunacağını söyleyen Önkal, genel olarak tüm ürünlerin diğer süpermarketlerden yüzde 20 daha ucuz olacağını belirtti.

Önkal: “Bizim mağazamızda 2000 adet ürün olacak. Standart fiyatı koruyabilmek ve diğer süpermarketlere göre sürekli aşağıda tutabilmek için de birkaç şey yapmak gerekiyor. Discount marketlerde daha düşük kar marjı için daha az ürünle çalışılıyor. Bu marketlerde de aradığınız her şeyi bulursunuz. Tek farkı, normalde 6-7 farklı gramajı olan bir ürünü, en iyi fiyatı vereceğiniz gramajı seçerek tüketiciye sunmanız” dedi.

“Giderler en aza indirilerek tüketiciye ucuz ürün satılıyor”

Discount marketlerde, aynı kalitedeki ürünü tüketiciye daha ucuza satmak için diğer süpermarketlerdeki ticari anlayıştan daha farklı bir anlayışla hareket edildiğini söyleyen Lemar Süpermarketler Genel Müdürü Rüstem Önkal, tüccarlar ve tedarikçilerle özel anlaşmalar yapmanın bunlardan biri olduğunu belirtti.

Standart süpermarketlerin yüzde 23-24 civarı bir kar marjıyla çalıştığını hatırlatan Önkal: “Normalde bir süpermarket, 100 TL’de 23 TL kar elde etmeye çalışır. Bunun yüzde 10’u personel gideri, yüzde 5 ya da 6’sı elektrik, yüzde 3 ya da 4’ü ise paket ve ambalajlamadır. Vergiyi de çıkardığınız zaman geriye yüzde 4 ya da 5 gibi bir kar marjı çıkar. Bu da başarılı bir rakamdır. Discount marketlerde ise yüzde 14, 15 gibi kar marjlarında çalışırsınız ama giderlerinizi de yüzde 8 civarlarında tutarsınız” dedi.

Bu konseptte, kasap reyonu yerine günlük taze ve paketlenmiş et satıldığını, bunun gibi bir çok reyonun kendi kendine çalışan reyonlar haline getirilmesinden dolayı da daha az personele ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Önkal, bu gider kaleminin de ürünlere indirim olarak yansıtıldığını söyledi.

“Açılış Temmuz’un son haftası ”

Discount marketlerin, özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemlerde dünyanın her yerinde büyük rağbet gördüğünü ve ülkemizde de aynı ilgiyi göreceğini düşündüğünü belirten Önkal:

“Tüketicinin aylık toplu alışverişi açısından, özellikle kuru gıda ve temizlik gibi toplu alınabilen ürünler için çok ekonomik bir konseptten bahsediyoruz. Amaç, tüm giderleri minimumda tutup tüketiciye en ucuz alışverişi sağlamak. Uzun zamandır düşündüğümüz bir fikirdi ve halkımız için de çok faydalı olacağına inandığımız bir yatırım oldu. Daha ucuz olsun diye daha kalitesiz ürün almak yerine kaliteli ama ucuz ürün sağlamak istediğimiz için bu yatırımı gerçekleştirdik” dedi.