KKTC’de 66 covid-19 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 20 bin 632 test sonucunda 60’ı yerel, 66 pozitif vaka tespit edilirken 70 kişi taburcu edildi.
Sağlık bakanlığı ülkede son 24 saatte yapılan 20 bin 632 test sonucu 60’ı yerel 66 pozitif vakaya rastlandığını ve 70 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.
1 kişi yurt dışından gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
5 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.632
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 60
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.025.062
Toplam Vaka Sayısı: 19.914
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.969
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 866
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 809
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3209
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 896
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7584
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 60.864