KKTC’de 59 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 4519 olup, 59 pozitif vakaya rastlanmıştır.

34 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 15 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

24 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4519

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 59

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.980.652

Toplam Vaka Sayısı: 94.794

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.167

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 11

Karantinadaki Vaka Sayısı: 381

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 256