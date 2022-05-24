FutbolSpor

İktisatbank BTM 2.Lig 1.hafta programı

24 Mayıs 2022
İktisatbank BTM 2.Lig 1.hafta programı







Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de 1.hafta programı belli oldu.




Program şöyle;



İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup

28.05.2022
17:30		Denizli Bilal İyigün Stadı
Yedidalga Aksu SK
Poy Rent a Car Yeşilyurt SD
29.05.2022
17:30		Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı
Akçay SK
Gayretköy GSK
29.05.2022
17:30		Gaziveren Semih Türköz Stadı
Gaziveren SK		 Zümrütköy SK

İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup

28.05.2022
17:30		Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı Akdeniz KSD Yeşiltepe Ilgaz SD
28.05.2022
17:30		Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası Yeşil Harnıp Kozanköy SK Mevlevi SK
29.05.2022
17:30		Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Çamlıbel SKD Kalkanlı SK

İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup

28.05.2022
17:30		Gönyeli Stadı Ağırdağ Boğaz TSK Pınarbaşı ÇSK
28.05.2022
17:30		Güzelyurt Sentetik Sahası Serhatköy SK Şirinevler YSK
29.05.2022
17:30		Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli SK Alayköy SKKD

İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup

28.05.2022
17:30		Balıkesir Stadı Kırıkkale TSK Aslanköy GSD
29.05.2022
17:30		Cihangir Stadı
Yeniceköy ZSK		 Pergama SD
29.05.2022
17:30		Akdoğan Özgürlük Stadı Akıncılar GSK Gaziköy SK

İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup

28.05.2022
17:30		Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Tuzla ABSK Yenişehir SK
28.05.2022
17:30		Dörtyol Adem Nural Stadı Güvercinlik İYSK
Çayönü SK
29.05.2022
17:30		Paşaköy 100. Yıl Stadı Pile TSK Korkuteli GD

İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup

28.05.2022
17:30		Geçitkale Stadı
Mutluyaka HSK		 Ötüken TKOSK
29.05.2022
17:30		Geçitkale Stadı Autorite Civisil SK Alaniçi YSK
29.05.2022
17:30		Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı Tatlısu Seracılar SK SFC Boğaziçi SK

İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup

28.05.2022
17:30		Mehmetçik Stadı Bafra SK Ardahan SD
28.05.2022
17:30		Kaplıca Emre Genç Stadı Yarköy PGSK Ergazi GSK
29.05.2022
17:30		Dipkarpaz Stadı
Dipkarpaz TSK		 Kaplıca Karadeniz 61 SK

 



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24 Mayıs 2022




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