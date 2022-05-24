İktisatbank BTM 2.Lig 1.hafta programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de 1.hafta programı belli oldu.
Program şöyle;
İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup
|28.05.2022
17:30
|Denizli Bilal İyigün Stadı
Yedidalga Aksu SK
|–
Poy Rent a Car Yeşilyurt SD
|29.05.2022
17:30
|Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı
Akçay SK
|–
Gayretköy GSK
|29.05.2022
17:30
|Gaziveren Semih Türköz Stadı
Gaziveren SK
|–
|Zümrütköy SK
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup
|28.05.2022
17:30
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı
|Akdeniz KSD
|–
|Yeşiltepe Ilgaz SD
|28.05.2022
17:30
|Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası
|Yeşil Harnıp Kozanköy SK
|–
|Mevlevi SK
|29.05.2022
17:30
|Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı
|Çamlıbel SKD
|–
|Kalkanlı SK
İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup
|28.05.2022
17:30
|Gönyeli Stadı
|Ağırdağ Boğaz TSK
|–
|Pınarbaşı ÇSK
|28.05.2022
17:30
|Güzelyurt Sentetik Sahası
|Serhatköy SK
|–
|Şirinevler YSK
|29.05.2022
17:30
|Esentepe Erdal Barut Stadı
|Bahçeli SK
|–
|Alayköy SKKD
İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup
|28.05.2022
17:30
|Balıkesir Stadı
|Kırıkkale TSK
|–
|Aslanköy GSD
|29.05.2022
17:30
|Cihangir Stadı
Yeniceköy ZSK
|–
|Pergama SD
|29.05.2022
17:30
|Akdoğan Özgürlük Stadı
|Akıncılar GSK
|–
|Gaziköy SK
İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup
|28.05.2022
17:30
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
|Tuzla ABSK
|–
|Yenişehir SK
|28.05.2022
17:30
|Dörtyol Adem Nural Stadı
|Güvercinlik İYSK
|–
Çayönü SK
|29.05.2022
17:30
|Paşaköy 100. Yıl Stadı
|Pile TSK
|–
|Korkuteli GD
İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup
|28.05.2022
17:30
|Geçitkale Stadı
Mutluyaka HSK
|–
|Ötüken TKOSK
|29.05.2022
17:30
|Geçitkale Stadı
|Autorite Civisil SK
|–
|Alaniçi YSK
|29.05.2022
17:30
|Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı
|Tatlısu Seracılar SK
|–
|SFC Boğaziçi SK
İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup
|28.05.2022
17:30
|Mehmetçik Stadı
|Bafra SK
|–
|Ardahan SD
|28.05.2022
17:30
|Kaplıca Emre Genç Stadı
|Yarköy PGSK
|–
|Ergazi GSK
|29.05.2022
17:30
|Dipkarpaz Stadı
Dipkarpaz TSK
|–
|Kaplıca Karadeniz 61 SK