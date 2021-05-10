KKTC’de 23’ü yerel 34 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 9186 olup, 23’ü yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış 46 kişi taburcu edilmiştir.
11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1 /Hamitköy-2 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-1/ Haspolat-1/ Alayköy-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Gönyeli-4
Girne
Girne Boğaz-1 / Zeytinlik-1/ Çamlıbel-1
Gazimağusa
Geçitkale-1 / Maraş-1
İskele
Makenzi Caddesi-2
10 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9186
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 23
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.067.227
Toplam Vaka Sayısı: 6717
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6167
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 517
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 450
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 58
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 316
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1090
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2549