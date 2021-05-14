KKTC’de 22 covid-19 vakası tespit edildi

KKTC’de son 24 saatte yapılan 4179 covid-19 testi sonucu, 15’i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4179 olup, 15’i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır.