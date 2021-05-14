THY İngiltere seferlerini geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye çıkışlı İngiltere uçuşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Aktarmalı uçuşlarda herhangi bir kısıtlama bulunmadığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

“Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs 2021, 06:00’dan itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkış – Birleşik Krallık varışlı uçuşlar yapılamayacaktır. Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarımızda ise herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Karara ilişkin güncel bilgiler web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır.”