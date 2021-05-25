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KKTC’de 13’ü yerel 18 pozitif vaka

25 Mayıs 2021
KKTC Sağlık Bakanlığı





KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 9361 olup, 13’ü yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 19 kişi taburcu edildi.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.

3 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1 / Gönyeli-1 / Değirmenlik-1

Girne

Girne Merkez- 4 / Çamlıbel-1/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1

Gazimağusa

Baykal-1

Lefke

Yedidalga-1

24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9361

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 177.151

Toplam Vaka Sayısı: 7121

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6797

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 68
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 213

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 767

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6168





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25 Mayıs 2021


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