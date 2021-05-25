KKTC’de 13’ü yerel 18 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 9361 olup, 13’ü yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 19 kişi taburcu edildi.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.

3 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1 / Gönyeli-1 / Değirmenlik-1

Girne

Girne Merkez- 4 / Çamlıbel-1/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1

Gazimağusa

Baykal-1

Lefke

Yedidalga-1

24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9361

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 177.151

Toplam Vaka Sayısı: 7121

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6797

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 68

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 213

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 767

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6168