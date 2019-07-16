“KKTC güçlü bir ekonomi yaratıp bunu spora taşıyacak”

Başbakan Ersin Tatar, Arslan Bıçaklı başkanlığındaki Kulüpler Birliği heyetini kabul etti.

Başbakan Tatar, KKTC’nin güçlü bir ekonomi yaratarak bunu spora da taşıyacağını belirtti

Kabulde futbol kulüplerinin sorunları ele alınırken, Bıçaklı Tatar’a kulüplerin 7 maddelik talepler listesini sundu.

BIÇAKLI

Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı konuşmada, Kulüpler Birliği’nin kurulduğu tarihten itibaren ülke gençlerine sahip çıkarak spor yaptırmak ve Futbol Federasyonu’na yapacağı hizmetlerde yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Ülkede 31 federasyon bulunmasına rağmen en çok ilgiyi futbolun gördüğünü belirten Bıçaklı, 11 futbol kulübü, 200’e yakın takım, 13 bin sporcu ve 60-70 Milyon TL’lik piyasasıyla futbolun artık bir sanayi halini aldığını ifade etti.

Ülke futbolunu, kulüpleri ve sporcuları daha iyiye götürmek için yapılabilecek çalışmalar hakkında konuşmak için Başbakana ziyaret gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bıçaklı, tüm takımların sezonu açmalarına rağmen belli eksikliklerin göze çarptığını ve maçların başlamasından önceki 1 aylık sürede bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Kulüpleri ayağa kaldıracak 7 maddenin Başbakan’a sunulduğunu belirten Bıçaklı, futbol kulüplerinin artık bir sorun karşısında kimi muhatap alacağını bilmesi gerektiğini ve hükümet değişiminden kaynaklanan gecikmeyi de dikkate alarak söz konusu çalışmaların “jet hızıyla” tamamlanması gerektiğini belirtti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da futbolun 13 bin sporcunun top koşturduğu ve devletin de buna öncülük ettiği bir sektör haline geldiğini söyleyerek, sadece futbol değil, diğer tüm branşlara gerekli özeni ve ilgiyi göstermek gerektiğini, birçok branşta KKTC’den çok sayıda yetenekli genç çıktığını belirtti.

Kıbrıs Türk gençlerinin ambargo ve izolasyon nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığını ve bunda Rum lobisinin etkisinin büyük olduğunu kaydeden Başbakan, Kıbrıslı Türk gençlerin tüm bu sıkıntılara rağmen yurtdışındaki yarışmalara katılarak çeşitli başarılarla döndüklerini hatırlattı.

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na da mesaj göndererek, futbolla ilgili devlet imkânlarını en iyi şekilde kullanacakları sözünü veren Tatar, KKTC’nin güçlü bir ekonomi yaratarak bunu spora da taşıyacağını belirtti ve yeni sezonda tüm takımlara başarı diledi.