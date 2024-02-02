KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Tatar’ı ziyaret etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve yönetim kurulu üyeleri, yeni dönem ziyaretleri çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Tolga Ahmet Raşit ve yönetim kurulu üyeleri, gerçekleştirilen ziyaret esnasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a üzerinde ismi yazılı olan Fenerbahçe forması takdim etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, derneğin yeni döneminde planlanan faaliyetleri hakkında bilgi vererek, derneğin imkanları dahilinde sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ersin Tatar ise, Fenerbahçe’nin, Türkiye’nin köklü bir takımı olduğunu ve ülkemizde de birçok taraftarı bulunduğunu dile getirerek, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin ülkemizdeki Fenerbahçelileri birleştirici özellikte olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, başkan ve yönetim kurulu üyelerine, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.