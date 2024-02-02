KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Tatar’ı ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 3, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Tatar’ı ziyaret etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Tatar’ı ziyaret etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve yönetim kurulu üyeleri, yeni dönem ziyaretleri çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Tolga Ahmet Raşit ve yönetim kurulu üyeleri, gerçekleştirilen ziyaret esnasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a  üzerinde ismi yazılı olan Fenerbahçe forması takdim etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, derneğin yeni döneminde planlanan faaliyetleri hakkında bilgi vererek, derneğin imkanları dahilinde  sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.


Ersin Tatar ise, Fenerbahçe’nin, Türkiye’nin köklü bir takımı olduğunu ve ülkemizde de birçok taraftarı bulunduğunu dile getirerek, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin ülkemizdeki Fenerbahçelileri  birleştirici özellikte olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, başkan ve yönetim kurulu üyelerine, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

 

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Tags:kktc cumhurbaşkanıKKTC Fenerbahçeliler Derneği
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