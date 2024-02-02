Sertoğlu’ndan Tilev’e KKTC Milli Takım forması

AKSA Süper Lig maçlarına anlatımıyla renk katan usta spiker Emre Tilev, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

Sertoğlu ziyarette Tilev’e isminin yazılı olduğu 6 numaralı KKTC Milli Takım Formasını hediye etti.

Emre Tilev, KKTC’de olmaktan ve Kıbrıs Türk futboluna hizmet etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “daha yolun başındayız. Yapacak çok şeyimiz, başaracak çok işimiz var. Bugüne kadar gördüklerimle başarılı olacağımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

Tilev, KKTC Milli Takım formasının kendisi için büyük anlam taşıdığını da kaydetti ve Sertoğlu’na teşekkür etti.

KTFF Başkanı Sertoğlu da, KKTC futbolunun ileriye taşınması adına katkı koyan herkese minnet duyduklarını dile getirerek Tilev’e teşekkür etti.