“KKTC ekonomisinin yüzde 5 büyümesini hedefliyoruz”

Başbakan Ersin Tatar BRT’de Haber Masası’na konuk oldu. Osman Kurt’un sorularını yanıtlayan Başbakan Tatar, ekonominin gelişebilmesi için istikrar gerektiğini vurguladı.

Hükümetin uyum içinde çalıştığını belirten Başbakan Tatar, “Kıbrıs politikasından tuttunuz da, Türkiye ile olan ilişkiler ve sürdürülebilir ekonomi bakımında aramızda herhangi bir görüş ayrılığı yok” dedi.

Türkiye ile imzalanan Mali ve Ekonomik işbirliği protokolünün 22 Ağustos’ta Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile detayları görüştükten sonra uygulamaya girdiğini ve 653 milyon Türk Lirası tutarındaki kaynağın aktarıldığını ifade eden Başbakan Tatar, 2020 yılı Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolünü imzalamak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Tatar “Ekim ayı sonu itibariyle 2020 yıl için yeni bir protokol imzalanacak ve dolayısı ile 2020 yılı bütçesinde tüm bu rakamlar yer bulacaktır. Önemli olan istikrarın devam ettirebilmesi için önünüzde bulunan projeler, ihaleler ve ekonomiye sağlayacak kaynak akışı ile ekonomiye yön verebilmektir” dedi.

1.3 milyar Türk Lirası düzeyinde bir bütçe açığı ile devraldıkları mali yapıyı şu anda çok daha sürdürülebilir ve güven duyulabilecek bir noktaya getirdiklerini beliren Başbakan Tatar, 4 ay içerisinde bundan daha fazlasının yapılamayacağını söyledi.

653 milyon kaynağın nasıl kullanılacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Başbakan Tatar,Önceden yapılmış ihalelerde ödenemeyen hakkedişlerin ödeneceğini böylece ekonomiye sıcak para girişinin sağlanacağını kaydetti.

Altyapı yatırımlarının tamamlanabilmesi için yeni ihalelerin gündeme geleceğini de belirten Başbakan Tatar, reel sektör yatırımları ile de Ekonomide bir hareketlilik sağlanacağını belirtti.

Başbakan Tatar, TL’nin istikrara kavuşması, petrol fiyatlarının dengelenmesi ve hükümetin yarattığı istikrarın yatırımcıları da harekete geçireceğini belirtti.

KKTC’nin büyüyerek yoluna devam edeceğini vurgulayan Başbakan, faizlerin de gerilemesi ile yatırımların aratacağını anlattı.

Tatar, ekonomide yüzde 5 büyüme hedeflediklerini de belirtti.

Başbakan Tatar, başka bir soruya karşılık yapısal sıkıntılar nedeniyle Merkezi bütçeden cari transferlerle aktarılan ciddi kaynağın söz konusu olduğunu bunun önüne geçme için de reformlar yapılacağını anlattı.

Başbakan, reform çalışmalarla birlikte daha sağlam bir zeminde ekonomik hareketliliğin ülke refahını artıracağını kaydetti.

Üretime özel önem verdiğinin altını çizen Başbakan Tatar, yoğun yatırım olmasına rağmen Sanayi bölgelerinin yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Tatar, “Yeni bir Sanayi Bölgesi ile organize bir Sanayi Bölgesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırımların önünü açabilmek, teşvik etmek ve bunları kamçılamak tabii ki düşüncelerimiz ve görevlerimiz arasındadır” şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar “Esas olan bu ülkede istihdam yaratabilmek, katma değer yaratabilmektir. Bizim kazancımız 1 milyar dolar yılda Turizmdendir, 1 milyar dolar yüksek öğrenimden. İki büyük sektör katkıları yapan kimlerdir tarımsal faaliyetler hizmet sektörü Sanayi bölgeleri ve konut inşaatları hep bütün bunlar aynı noktada lokomotif sektörlere hizmet eder. Bu ithalatın yerine yerel üretim ikame ettiğiniz sürece para burada kalır” şeklinde konuştu.

Başbakan Başka bir soruya karşılık İhracatın kolaylaştırılması için teşvik ve muafiyetlerin devam ettiğini Başbakan Tatar, önemli olanın pazarı bulmak olduğunu kaydetti.

İhracat yapabilmek için kalite, standart ve rekabet edebilirliğin önemine de vurgu yapan Başbakan Tatar ülkedeki enerji maliyetlerinin yüksekliğinin üretimde ve ihracatta sıkıntıya neden olduğunu belirtti.

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi içinde ana hedeflerinin Türkiye’den kablo ile elektriğin getirmesi olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, bunun yanında Kıb-Tek’te de yatırımların süreceğini söyledi.

Başbakan Tatar, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesinin çevre dostu yatırımların da artmasına imkan sağlayacağını anlattı.