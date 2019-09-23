FutbolSpor

Kaymaklı patladı: 0-4

23 Eylül 2019

Süper Lig’in 2.haftasında Küçük Kaymaklı Düzkaya deplasmanında farklı kazandı

KAYMAKLI’DAN 2. YARIDA 4 GOL: Süper Lig’in 2.haftasında Düzkaya deplasmanından 4-0 gibi farklı bir skorla 3 puanı almayı başaran Kaymaklı’nın tüm golleri ikinci yarıda geldi. Forest’in gollerini Okafor, Obiekwe ve Asare (2) kaydetti

Yer: Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Hüseyin Özaşık, Mustafa Torun

 

Düzkaya              0 – 4                       Küçük Kaymaklı

25.Ali Karal                                         1.Efe Erdem Karakaş

9.Serkan Zeyin                                    6.Hüseyin Adal

2.Berke Salcı                                      4.Yusuf Özbahar

(Dk.55 Erhan)                                     (Dk.77 Emre)

6.Hasan Yanaroğlu                              5.Talat Dağer

(Dk.70 Salih)                                       9.Osıta Obıekwe

7.Ahmet Can Temel                           (Dk.84 Mehmet)

(Dk.65 Emre)                                      10.Paul Asare

8.Raif Selden                                      22.Taner Bingöllü

11.Mustafa Akış                                  29.Onyekachı Okafor

15.Augustın Gılles Bınya                   31.Barkın Özaşık

16.Ismael Kone                                   (Dk.61 Muhammet)

21.Chrıstıan Tchamı                          77.Berkem Nurdal

61.Ahmet Karal                                   78.Bahadır Göçben

                               Goller:

                                                               Dk.51 Onyekachi Okafor

Dk.54 Osita Obiekwe

Dk.59 Paul Asare

Dk.67 Paul Asare

 

K-Pet Süper Lig’in 2.haftasında Çatalköy takımı Düzkaya Küçük kaymaklı’yı konuk etti. Karşılaşma 4-0 Kaymaklı galibiyetiyle son buldu.

İlk yarıda her iki kaleci de birer mutlak gol pozisyonunu önledi ve devre 0-0 kapandı.

51.dakikada Okafor ve 54.dakikada Osita’nın golleriyle konuk ekip Düzkaya deplasmanında 2-0 öne geçti. 59.dakikada Asare takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. 67.dakikada asare kendisinin 2. takımının 4. golünü attı. Kaşılaşma 4-0 Kaymaklı’nın galibiyetiyle sonuçlandı.

 

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