Kaymaklı patladı: 0-4

Süper Lig’in 2.haftasında Küçük Kaymaklı Düzkaya deplasmanında farklı kazandı
KAYMAKLI’DAN 2. YARIDA 4 GOL: Süper Lig’in 2.haftasında Düzkaya deplasmanından 4-0 gibi farklı bir skorla 3 puanı almayı başaran Kaymaklı’nın tüm golleri ikinci yarıda geldi. Forest’in gollerini Okafor, Obiekwe ve Asare (2) kaydetti
Yer: Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Hüseyin Özaşık, Mustafa Torun
Düzkaya 0 – 4 Küçük Kaymaklı
25.Ali Karal 1.Efe Erdem Karakaş
9.Serkan Zeyin 6.Hüseyin Adal
2.Berke Salcı 4.Yusuf Özbahar
(Dk.55 Erhan) (Dk.77 Emre)
6.Hasan Yanaroğlu 5.Talat Dağer
(Dk.70 Salih) 9.Osıta Obıekwe
7.Ahmet Can Temel (Dk.84 Mehmet)
(Dk.65 Emre) 10.Paul Asare
8.Raif Selden 22.Taner Bingöllü
11.Mustafa Akış 29.Onyekachı Okafor
15.Augustın Gılles Bınya 31.Barkın Özaşık
16.Ismael Kone (Dk.61 Muhammet)
21.Chrıstıan Tchamı 77.Berkem Nurdal
61.Ahmet Karal 78.Bahadır Göçben
Goller:
Dk.51 Onyekachi Okafor
Dk.54 Osita Obiekwe
Dk.59 Paul Asare
Dk.67 Paul Asare
K-Pet Süper Lig’in 2.haftasında Çatalköy takımı Düzkaya Küçük kaymaklı’yı konuk etti. Karşılaşma 4-0 Kaymaklı galibiyetiyle son buldu.
İlk yarıda her iki kaleci de birer mutlak gol pozisyonunu önledi ve devre 0-0 kapandı.
51.dakikada Okafor ve 54.dakikada Osita’nın golleriyle konuk ekip Düzkaya deplasmanında 2-0 öne geçti. 59.dakikada Asare takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. 67.dakikada asare kendisinin 2. takımının 4. golünü attı. Kaşılaşma 4-0 Kaymaklı’nın galibiyetiyle sonuçlandı.