KKTC Döviz Kurları: Sterlin 41 TL seviyesinde güne başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 41 TL seviyesinde güne başladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC serbest piyasada bugün dolar 32,50, euro 35,18, İngiliz sterlini ise 41,05 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 08.10 itibarıyla 32,20 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 32,50 TL, euronun alış fiyatı 34,85 TL satışı ise 35,18 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 40,70 TL’lik alış, 40,05 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 32.2000 32.5000
 EUR 34.8500 35.1800
 GBP 40.7000 41.0500
 AUD 19.1000 21.2000
Son Güncelleme
Son Okuma		 28-03-2024 08:13:04
28-03-2024 08:14:50
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Tags:DövizKKTCsterlin
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