BM Çevre Programı: 2022'de dünya genelinde günlük 1 milyarı aşkın öğün israf edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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BM Çevre Programı: 2022’de dünya genelinde günlük 1 milyarı aşkın öğün israf edildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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bm gıda israf

Birlemiş Milletler Çevre Programı (UNEP), yaklaşık 783 milyon insan açlıkla mücadele ederken, 2022’de dünya genelinde bir günde 1 milyardan fazla öğünün israf edildiğini bildirdi.

UNEP, “Uluslararası Sıfır Atık Günü”nde, Gıda İsrafı Endeksi 2024 Raporu’nu yayımladı.

Buna göre, 2022’de kişi başına 132 kilograma denk gelen ve dünya genelinde tüketilen gıdaların 5’te 1’i olan 1,05 milyar tonu aşkın gıda atığı üretildi.


Yaklaşık 783 milyon insan açlıkla mücadele ederken ve dünyanın 3’te 1’i gıda güvensizliği yaşarken, 2022’de dünya genelinde bir günde 1 milyardan fazla öğün israf edildi.

Gıda israfı, yıllık sera gazı salımının yaklaşık yüzde 10’unu oluştururken, bu oran havacılık sektörünün yaklaşık 5 kat daha fazlasına denk geliyor. İsraf, yaklaşık 1 trilyon dolara mal oluyor.

Raporda görüşlerine yer verilen UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, “Dünya genelinde gıda israfı bu şekilde devam ederse, milyonlarca insan aç kalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Gıda israfının iklim ve çevreyi de olumsuz etkilediğini ifade eden Andersen, ülkelere israfın önüne geçilmesi çağrısını yaptı.

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Tags:BMgıdaisraf
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