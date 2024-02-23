KKTC Döviz Kurları: Sterlin 39,50 TL seviyesinde - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 39,50 TL seviyesinde

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC serbest piyasada bugün dolar 31,18, euro 33,75, İngiliz sterlini ise 39,50 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 08.20 itibarıyla 31,00 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 31,18 TL, euronun alış fiyatı 33,57 TL satışı ise 33,75 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 39,25 TL’lik alış, 39,50 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 31.0010 31.1800
 EUR 33.5700 33.7500
 GBP 39.2500 39.5000
 AUD 18.2000 20.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		 23-02-2024 08:24:18
23-02-2024 08:33:11
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Tags:DövizKKTCsterlin
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