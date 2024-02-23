Hava bugün parçalı bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Cuma’dan Çarşamba’ya kadar yağmur beklenmezken, hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

Bölgede, periyodun ilk ve son günleri alçak, diğer günlerdeyse yüksek basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.