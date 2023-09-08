KKTC Döviz kurları: Sterlin 33,85 TL’den işlem görüyor

KKTC’de serbest piyasada bugün ABD Doları 27.10, euro 29.05, İngiliz Sterlini ise 33,85 TL’den işlem görüyor.
Saat 09.03 itibarıyla 26.80 TL’den alınan ABD Doları 27.10 TL’ye, 28.70 TL’den alınan euro 29.05 TL’ye, 33.45 TL’den alınan İngiliz Sterlini 33.85 TL’den satılıyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8000
|27.1000
|EUR
|28.7000
|29.0500
|GBP
|33.4500
|33.8500
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|08-09-2023 09:09:00
08-09-2023 09:19:11
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia