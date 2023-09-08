KKTC Döviz kurları: Sterlin 33,85 TL’den işlem görüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz kurları: Sterlin 33,85 TL’den işlem görüyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC’de serbest piyasada bugün ABD Doları 27.10, euro 29.05, İngiliz Sterlini ise 33,85 TL’den işlem görüyor.

Saat 09.03 itibarıyla 26.80 TL’den alınan ABD Doları 27.10 TL’ye, 28.70 TL’den alınan euro 29.05 TL’ye, 33.45 TL’den alınan İngiliz Sterlini 33.85 TL’den satılıyor.


KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 26.8000 27.1000
 EUR 28.7000 29.0500
 GBP 33.4500 33.8500
 AUD 15.5000 17.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		 08-09-2023 09:09:00
08-09-2023 09:19:11
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Tags:DövizEuroKKTCsterlin
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