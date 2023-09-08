Yeşilköy ile Yenierenköy arası yol 14 gün süreyle trafiğe kapalı olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Yeşilköy ile Yenierenköy arası yol 14 gün süreyle trafiğe kapalı olacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yeşilköy ile Yenierenköy arası yol 14 gün süreyle trafiğe kapalı olacak

Karayolları Dairesi, Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arası yolun yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeni ile yarından itibaren 22 Eylül’e kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “K.K.T.C Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Balanan – Yenierenköy Yolu yapım İşleri kapsamında, Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arası yol güzergâhında yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeni ile 09/09/2023 – 22/09/2023 ( 14 gün) tarihleri arasında  konu yol güzergâhı araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik ek’te belirtilen alternatif yol güzergâhından sağlanabilecektir. Bu güzergahı  kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.


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Tags:trafikYenierenköyYeşilköyyol
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