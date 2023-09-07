KKTC Döviz Kurları: Sterlin 33,80 liradan işlem görüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Eylül 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 33,80 liradan işlem görüyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC’de serbest piyasada Euro 229,05,  sterlin 33,80 dolar ise 27,05 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, saat 9,50 itibarıyla 28,70 liradan alınan Euro, 29,05 liradan satılıyor. 33,50 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 33,800 lira olarak belirlendi.


Dolar ise 26,80 liradan alınıp, 27,05 liradan satılıyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 26.8000 27.0500
 EUR 28.7000 29.0500
 GBP 33.5000 33.8000
 AUD 15.5000 17.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		 07-09-2023 09:35:00
07-09-2023 10:13:29
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Tags:DövizKKTCsterlin
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