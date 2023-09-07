Erhürman: Memleketteki işsiz gençlere hesap verin!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) münhalsiz-sınavsız istihdamlarla ilgili konuştu, “Memlekette kaç işsiz genç var?” diye sorarak, “Hade hesap verin o gençlere. Göç etmek isteyenlere anlatın neden göç etmemesi gerektiğini” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, karşılarındaki zihniyetin başka bir şey yapmaya ehil olmadığına da dikkat çekti. Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gece gündüz nutuklar atıp devletten bahsedenlerin, bütün bir nesli devletten soğuttuğuna da vurgu yaptı.

ERHÜRMAN: HAKARET VE SÖVME, DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞİLDİR

Hakaret ve sövmenin, dünyanın hiçbir yerinde düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamında olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Tufan Erhürman, özellikle siyasi konular söz konusu olduğunda neyin hakaret, neyin sövme, neyin eleştiri olduğunu tespit etmenin de son derece önemli olduğuna dikkat çekti. “Tehdit serbesttir” diye bir hukuk düzeninin söz konusu olmadığına işaret eden Erhürman, CTP’nin, söz konusu durumla ilgili bazı yasalarda değişiklik önerilerini Meclis’e sunduğunu anımsattı ve kendisine hakaret edildiğini ya da sövüldüğünü düşünen kişi ve kurumların tazminat davası açma hakkının da saklı olduğuna vurgu yaptı.

“SINAVSIZ, MÜNHALSİZ…”

Kıb-Tek’e münhalsiz-sınavsız istihdamlarla ilgili soruyu da yanıtlayan Tufan Erhürman, işsiz gençlere hesap verilmesini istedi. Ortalıkta bir sürü iddianın dolaştığını, yapılan sınavın şaibeli olduğunun dillendirildiğini belirten Erhürman, 60’ın üzerinde insanın da münhalsiz-sınavsız işe alındığını dile getirdi. Bütün bunların karşısında, adına hükümet denilen yapıdan “tık” çıkmadığına dikkat çeken Erhürman, “Her konuda ağzına açıp da konuşan hükümetin ortakları bir şey söylemiyor. Normal bir hadiseymiş gibi davranıyorlar…” diye konuştu. Ekonomik örgütlerin sürekli olarak, “Memlekette bütçenin yüzde 80’i maaş ve benzeri ödemelere gidiyor” dediğini anımsatan Tufan Erhürman, ekonomik örgütlerden söz konusu durumla ilgili açıklama gelmediğini söyledi ve eleştirilerde bulundu.

“BU ARKADAŞLARIN ZİHNİYETLERİ BUDUR, BAŞKA BİR ŞEY YAPMAYA EHİL DEĞİLDİRLER”

“Memlekette kaç işsiz genç var?” diye soran Tufan Erhürman “hükümete” çağrıda bulundu ve “Hade hesap veren o gençlere. Göç etmek isteyenlere anlatın neden göç etmemesi gerektiğini” ifadelerini kullandı. Ekonomik örgütlerin söz konusu duruma sessiz kalmasıyla ilgili sözlerine devam eden Erhürman, “Sizin ağzınızdan tık çıkmadı, o zaman bundan sonra susacaksınız. Kapı ardından taleplerinizin yok sayılmamasını istiyorsunuz. Birlikte yöneteceksek bu ülkeyi, birlikte yanlışlara da karşı çıkmamız gerekiyor” dedi. “Hükümete” yönelik; “Bu arkadaşların zihniyetleri budur, başka bir şey yapmaya ehil değildirler. Bu memlekete dair vizyonları da buna dairdir. Herkes bunu artık anlasın” diyen Erhürman, ölü gözünden yaş beklenemeyeceğinin altını çizdi.

“ARTIK BU ZİHNİYETE DUR DEMEK GEREKİYOR”

Eğitimle ilgili sendikaların, dosyalar ve raporlar açıkladığını ifade eden Erhürman, buna rağmen dört aydır hiçbir adım atılmadığını kaydetti. Erhürman, “Okulların açılmasına 10 gün kaldı, tek bir alanda sorunun giderildiğine dair bilgi yok” dedi. Dört ay boyunca eğitimde adım atılmadığını yineleyen Erhürman, “Yapamazdınız zaten. Ne Eğitim Bakanı bakanlığa, ne de müsteşarı müsteşarlığa devam edeceğini biliyordu. Sürekli iskemle oyununa devam” dedi. İstikrar kelimesinin de “paçavra” edildiğini dile getiren Erhürman, kimsenin günü birlik işler dışında hiçbir işle ilgilenmediğine vurgu yaptı. Artık bu zihniyete “dur” demek gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Ortaya koydukları zihniyetin memlekete verdiği zararın haddi hesabı yoktur” diye konuştu.

“NUTUKLAR ATIP DEVLETTEN BAHSEDENLER, BÜTÜN BİR NESLİ DEVLETTEN SOĞUTUYOR”

“Gece gündüz nutuklar atıp devletten-vatandan bahsedenler, bütün bir nesli devletten ve vatandan soğutuyorlar” diyen Erhürman, karşılarındaki zihniyetin bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için siyasete girdiğini dile getirdi. Önümüzdeki süreçte Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler yaşanacağını kaydeden Erhürman, “Bu gelişmelerin nereye doğru olacağını kestirmek için erken. Ama bütün büyük güçler şu anda Kıbrıs ile ilgili meselenin etrafından dolanıyor. Eskisi gibi durgun, ‘ölü deniz suyu’ yok buralarda, sular hafif hafif dalgalanıyor” diye ekledi.