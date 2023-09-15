KKTC Döviz Kurları: Sterlin 33.83 TL seviyesinde

KKTC’de serbest piyasada Euro 29,00, sterlin 33,83, dolar ise 27,13 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, saat 8,30 itibarıyla 28,65 liradan alınan Euro, 29,00 liradan satılıyor. 33,40 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 33,83 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 26,90 liradan alınıp, 27,1350 liradan satılıyor
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9000
|27.1350
|EUR
|28.6500
|29.0000
|GBP
|33.4000
|33.8300
|AUD
|15.5000
|17.3000
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|15-09-2023 08:04:00
15-09-2023 08:40:23
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