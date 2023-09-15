KKTC Döviz Kurları: Sterlin 33.83 TL seviyesinde - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 33.83 TL seviyesinde

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC’de serbest piyasada Euro 29,00, sterlin 33,83, dolar ise 27,13  liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, saat 8,30 itibarıyla 28,65 liradan alınan Euro, 29,00 liradan satılıyor. 33,40 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 33,83 lira olarak belirlendi.


Dolar ise 26,90 liradan alınıp, 27,1350 liradan satılıyor

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 26.9000 27.1350
 EUR 28.6500 29.0000
 GBP 33.4000 33.8300
 AUD 15.5000 17.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		 15-09-2023 08:04:00
15-09-2023 08:40:23
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Tags:DövizKKTCsterlin
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