GTF Avrupa ve Kıtalararası Şampiyonası başlıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Eylül 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

GTF Avrupa ve Kıtalararası Şampiyonası başlıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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GTF Avrupa ve Kıtalararası Şampiyonası başlıyor

Global Taekwondo Federasyonu tarafından KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu ev sahipliğinde KKTC’de organize ettiği 2023 Avrupa ve Kıtalararası GTF Taekwondo Şampiyonası 15 Eylül Cuma günü başlıyor.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde iki gün sürecek organizasyonda ilk gün olan siyah kuşaklar müsabakaları yapılacak.


Saat 10.00 da başlayacak, müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri ise yine yarın saat 17.00’de düzenlenecek resmi açılış ve ödül töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel GTF Dünya başkanı Linda Park ve diğer yetkililer tarafından verilecek.

Organizasyonun ikinci günü olan 16 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da ise renkli kuşaklar müsabakaları ve saat 17.00’de de renkli kuşak ödülleri verilecek.

Müsabakalarda KKTC, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Güney Afrika, Bulgaristan, Rusya, Amerika, Nepal, Azerbaycan, Norveç ve İrlanda’dan 58 Kadın 82 Erkek sporcu olmak üzere 140 sporcu mücadele edecek.

Sporcular Hyong, el Kırışı, ayak kırışı ve müsabaka olmak üzere dört farklı kategoride

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Tags:2023 Avrupa ve Kıtalararası GTF Taekwondo Şampiyonası
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