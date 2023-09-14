Attila Topaloğlu Kupası Doğan Türk Birliği’nin: 3-0

Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü, Attila Topaloğlu Anı Maçı’nda karşı karşıya geldi ve Doğan Türk Birliği karşılaşmayı 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Futbola gerek hakemliği gerekse Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanlığı ve hakem eğitmeni olarak büyük iz bırakan merhum Attila Topaloğlu Anı Maçı, lig öncesi en önemli sınavlardan biri olarak görülen karşılaşmada Doğan Türk Birliği, China Bazaar Gençlik Gücü’nü 3-0 mağlup etti.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresinde etkili olan Doğan Türk Birliği devreyi Ümitcan’ın kendi kalesine attığı 1-0 önde tamamladı. Maçın 2.devresinde etkili olan taraf Chına Bazaar Gençlik Gücü bulduğu pozisyonları cömertçe harcadı.

Doğan Türk Birliği Arda’nın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Maçın son bölümünde Güvenç’in golü ile skoru 3-0 yapan Doğan Türk Birliği maçtan da bu skorla ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Maçtan sonra ödülleri Hakemlere Attila Topaloğlu, 2.Chına Bazaar Gençlik Gücü’ne Nisan Topaloğlu, Şampiyona ise Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü verdi.