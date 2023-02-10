KKTC AFAD, deprem bölgeleri için öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’deki depremden etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere bağış yapmak isteyen vatandaşların, KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi tarafından belirlenen öncelikli ihtiyaç listesine göre bağışta bulunmalarını rica edildi.