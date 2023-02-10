KKTC AFAD, deprem bölgeleri için öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KKTC AFAD, deprem bölgeleri için öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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kktc afad
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’deki depremden etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere bağış yapmak isteyen vatandaşların, KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi tarafından belirlenen öncelikli ihtiyaç listesine göre bağışta bulunmalarını rica edildi.
Paylaşım şu şekilde:
Depremde etkilenen afet bölgelerinde kullanılmak üzere bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın, KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi (KKTC AFAD) tarafından belirlenen öncelikli ihtiyaç listesine göre bağışta bulunmalarını rica ediyoruz.
Uyku tulumu ve uyku matı
El feneri
Battaniye
Kuru gıda
Çocuk maması ve biberon
Hijyen malzemesi
Tüp
Bağış yapmak isteyenler yardım malzemelerini Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndaki KKTC AFAD yetkililerine teslim edebilirler.
Yardım Toplama Merkezimiz Cumartesi ve Pazar günü de açık olacaktır.
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