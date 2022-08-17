KKNÜB: “Cypfruvex üreticiyi ne zaman ödeyecek?”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB) Başkanı Turgut Akçın, Cypfruvex’in ürünü almaya başlamasından bugüne 8 ay geçtiğini belirerek, “Cypfruvex Yönetim Kurulu üreticiye ürün bedellerini ödemeyi ne zaman yapmayı düşünüyor?” diye sordu.

Kurumun ürünü almaya başladığında 14 TL olan doların bugün 20 TL’ye dayandığını ifade eden Akçın, “Üreticinin verdiği ürün karşılığı alacağı para pul oldu, yani en az yüzde 30 eridi.” dedi.

Erkenci limon hasadının eylül ayı başında piyasaya sürüleceğini belirten Akçın, yeni sezon hasadına az bir zaman kala hâlâ üreticiye geçen yıl verdiği ürünün bedelinin ödenmemesinin düşündürücü olduğunu kaydetti.

Hükümetin bu işe el atıp ödemelerin bir an önce yapılmasını sağlaması gerektiğini vurgulayan Akçın, “Cypfruvex almış olduğu ürünü satmış, parasını da almış durumda. Ancak elindeki konsantre stokuna hükümetin el koyup üreticiyi ödemesi ve ihracat primine ve konsantreden gelecek paraya hükümetin el koymasını ve alacağını tahsil etmesini öneriyoruz. Tek alternatif budur. Üreticinin daha fazla beklemeye tahammülü kalmamıştır.” ifadelerini kullandı. Tarımda kullanılan elektrik bedellerinin düşürüleceğinin müjdesi verilmesine karşın bunun gerçekleşmediğini kaydeden Akçın, elektrik fiyatlarının maliyetlere yansımasına dikkat çekti.

Doğrudan gelir desteğinin mayıs ve ağustos aylarında yapılması gereken ödemelerinin yapılmadığını belirten Akçın, tüm üreticilerin gelir destek ödemelerini beklediklerini ifade etti.