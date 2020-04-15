Kızılyürek’ten AB’ye dayanışma çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Türk toplumu için Avrupa’dan mali destek arayışlarına devam ediyor.

Kızılyürek’ten AB’ye çağrı: Zaman dayanışma gösterme zamanıdır

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’nun acil bir ekonomik ve sosyal yardım paketi hazırlamasının Kıbrıslı Türklerin bu zor günleri atlatabilmesi için elzem olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği ailesi için önemli bir meblağ olmayan 30 milyon Euro’luk bir acil yardım paketinin küçük bir toplum olan Kıbrıs Türk toplumunun bu krizin yarattığı yaraları sarabileceğine işaret eden Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na “zaman birlik olma ve dayanışma gösterme zamanıdır” çağrısı yaptı.

Kızılyürek yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu’na 2 Nisan tarihinde verdiği yazılı soru önergesinin ardından, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıslı Türklere yardım eli uzatmasının acil olduğuna yeniden dikkat çekmek amacıyla komisyona yazdığı mektupta, Avrupa ailesinin COVID-19 krizini ancak birbirlerini destekleyerek atlatabileceğini dile getirdiğini bildirdi.

Ursula von der Leyen’e mektup

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e hitaben kaleme aldığı mektupta, Kıbrıs’ın özellikle de Kıbrıslı Türklerin Korona Virüsü ile mücadele etmekte büyük zorluklar yaşadığının altını çizen Kızılyürek, COVID-19 salgını nedeniyle Kıbrıs Türk işletmelerinin %80’inin kapalı durumda bulunduğunu ve bundan dolayı Kıbrıs Türk ekonomisinin hemen hemen durmuş olduğunu belirtti.

Faaliyetleri durdurulan çoğu küçük işletmenin hızla iflas noktasına sürüklendiğini ifade eden AP Üyesi Kızılyürek, ekonomistlerin büyük bir mali kriz tahmininde bulunduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk toplumunun böylesi bir ekonomik krizle başa çıkabilecek mali araçlardan yoksun olduğunu hatırlatan Kızılyürek, Avrupa Komisyonu Başkanı’na durumun acil olduğu uyarısında bulundu.

AB müktesebatının kuzeyde askıda olması nedeniyle AB yurttaşı olan Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği fonlarından direkt olarak faydalanamadıklarını hatırlatan Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’nun acil bir ekonomik ve sosyal yardım paketi hazırlamasının Kıbrıslı Türklerin bu zor günleri atlatabilmesi için elzem olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği ailesi için önemli bir meblağ olmayan 30 milyon Euro’luk bir acil yardım paketinin küçük bir toplum olan Kıbrıs Türk toplumunun bu krizin yarattığı yaraları sarabileceğine işaret eden Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na “zaman birlik olma ve dayanışma gösterme zamanıdır” çağrısı yaptı.