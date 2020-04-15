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Dolar 6.85’i aştı

15 Nisan 2020
Dolar

Dolar son 20 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Dün 6.80 sınırını aşan, günü de 6.8166’da tamamlayan dolar bugün de yüzde 1’e yakın artışla 6.88’in üzerine çıktı.Geçen hafta IMF’nin Türkiye ile yapıcı temaslarda olduklarını açıklaması kurun 6.62’ye çekilmesine neden olmuş ancak burada kalıcı olamamıştı.

Işık FX bir notunda kurda 6.80 seviyesi üzerindeki kalıcılık halinde; ilk olarak 6.84, sonrasında 6.89 seviyesinin takip edileceğini belirterek “6.89 üzerine çıkılması halinde ise 7.00 psikolojik seviyesi 2018 Ağustos’tan sonra yeniden hedeflenebilir. Kurda görülebilecek geri çekilmelerde ise 6.73-6.71 bölgesi önem arz edecek. Zira, 6.71’in altına kalıcılıkla inilmesi halinde yeniden 6.61-6.59 bölgesine doğru TL lehine işlemler ön plana çıkabilir.” yorumunu yaptı.

Dün BIST 100 endeksi, koronavirüs salgınının yavaşladığına dair iyimserlikle günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan tamamladı, endeks böylece mart ayındaki dip seviyesinden yüzde 20 yükseldi. Benzer şekilde ABD Borsaları da dün günü yüzde 3’ün üzerinde primle tamamladı. Borsa bugün yüzde 3’ün üzerinde satıcılı seyrediyor.

Bugün koronavirüs salgınına dair gelişmeler ve ABD’de perakende satış ile sanayi üretimi verileri talip edilecek.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları6,87116,87426,88536,8079
%0,85
14:24
EUR – Euro7,49427,49907,51027,4578
%0,18
14:24
GBP – İngiliz Sterlini8,58988,59698,61408,5652
%-0,11
14:23
CHF – İsviçre Frangı7,11177,11867,11497,1653
%0,25
14:24
CAD – Kanada Doları4,89484,90084,88754,9548
%-0,21
14:21
RUB – Rus Rublesi0,09240,09250,09230,0945
%-0,92
14:24


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