Kızılyürek, Omonia’da oynayan Kıbrıslı Türk futbolcu Tahsin Özler’in hakkını savundu

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, 14 Haziran 2022 tarihinde Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Yorgos Kuma ve KFF Yürütme Kurulu üyelerine mektup göndererek futbolcu Tahsin Özler’in neden Kıbrıs Milli takımı denemelerine çağrılmadığını sorguladı.

Kızılyürek gönderdiği mektupta Kıbrıslı Türk sporcuların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının altını çizerek, Kıbrıslı Türklerin diğer tüm Kıbrıs yurttaşlarıyla eşit haklara, fırsatlara ve saygıya sahip olması gerektiğini belirtip söz konusu Kıbrıs Milli takımı olduğunda, Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklere de yer verilmesi gerektiğini vurguladı.

KFF’den bu konuyla ilgilenmesini, Tahsin Özler’in Kıbrıs milli takımında neden denenmeye dahi çağırılmadığına dair kendisini bilgilendirmesini isteyen Kızılyürek, bu durumun bir an önce düzeltilmesini talep etti.

Kızılyürek’in Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Yorgos Kuma ve KFF Yürütme Kurulu üyelerine gönderdiği mektubun tamamı şöyle:

“Sayın KFF Başkanı,

KFF Yürütme Kurulu’nun saygıdeğer üyeleri,

Dikkatinizi Tahsin Özler adlı Kıbrıslı Türk futbolcunun durumuna çekmek istiyorum.

Bana gönderdiği 9 Mayıs 2022 tarihli mektubunda ayrımcılığa uğradığını ifade ediyor.

Lefkoşa’nın Omonya U17 futbol takımının oyuncusu Tahsin Özler’in mektubunda belirttiğine göre, Omonya yönetimi tarafından Kıbrıs milli takımında denenmesi önerildiği halde, takıma davet edilmeyen tek Omonya oyuncusu kendisi oldu.

Tahsin Özler, tıpkı benim gibi, bu kabul edilmez davranışa anlam veremiyor. Bu oyuncu Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıdır ve eşit haklara, fırsatlara ve saygıya sahip olmalıdır. Özellikle Kıbrıs Milli takımı söz konusu olduğunda, orada Kıbrıslı Rumlara olduğu kadar Kıbrıslı Türklere de yer verilmelidir.

Bazıları, milli takımdan dışlanmasının nedeninin, Kıbrıslı Türk olduğu için «bayrak ve milli marş» konusunda «kendini rahat hissetmeyeceği» olduğunu iddia ettiler. Eğer bu iddialar doğru ise, o zaman durum daha da vahim demektir. Açıkça, genç Kıbrıslı Türk futbolcuya karşı ayrımcılık yapılmıştır.

KFF’den bu konuyla ilgilenmesini, Tahsin Özler’in Kıbrıs milli takımında neden denenmeye çağırılmadığına dair beni bilgilendirmesini ve bu durumun bir an önce düzeltimesini rica ediyorum.

Saygılarımla,

Niyazi Kızılyürek

Avrupa Parlamentosu Üyesi”