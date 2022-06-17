Çocuklar Riverside’da doyasıya eğlenecek

Kıbrıs’ta Tatil Köyü denilince akla gelen güzide otellerimizden Riverside Hotel Karne sevinci yaşayan çocuklarımız için muhteşem bir organizasyon yapmak için kolları sıvadı.

18 Haziran Cumartesi Günü saat 15:00’da başlayacak olan etkinlik Gece 23:00’a kadar devam edecek. Çocuklar için birbirinden güzel aktivitelerin hazırlandığı şenlikte Şişme Zıpzıplar , Dev Maskotlar , Havuz Oyunları , Animatörlerin hazırladığı bir birinden güzel çocuk oyunları ve DJ Performansı yanı sıra Köpük Partisi ile çocuklara renkli ve eğlenceli bir gün hazırlandı. Çocukların gün boyunca doyasıya eğlenmesinin amaçlandığı çocuk şenliğine ilginin yoğun olması bekleniyor.