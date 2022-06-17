Kempo Anı Turnuvası için hazırlıklar tamamlandı

19 Haziran Pazar günü İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına Güzelyurt Bulut Spor Derneği, Cypruss Lions Spor Derneği, Hilal Akademi Spor Derneği, Aziz Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği, İngenç Akademi Spor Derneği, Şimşek Savuma Sporları Derneği’nden oluşan 8 üye kulübün lisanslı olan 92 sporcuları katılıyor.

5 Branşta yarışmalar Yapılacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Gramppling Kempo, Kempo Kata, Selfdefence Kempo branşlarında yarışmalar yapılacak. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yapacağı şampiyona sabah saat 08:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabakalar başlayacak.

Kempo 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası ardından düzenlenecek olan ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüller Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç ve yetkililer tarafından verilecek.