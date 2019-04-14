Kızılay Güzelyurt Şubesi faaliyete başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Güzelyurt Şubesi geçtiğimiz gün törenle açıldı

Gürsel Karagözlü

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Güzelyurt Şubesi geçtiğimiz gün gerçekleşen törenle hizmete açıldı. Güzelyurt Çarşı Merkezi’nde yer alan binanın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından törenin açılış konuşması Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Güzelyurt Şube Başkanı Işık Mercan tarafından yapıldı.

Mercan, Güzelyurt şubesi olarak uzun süredir faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, Kızılayın bir iyilik kuruluşu olduğu konusunda farkındalık yaratmak için çalıştıklarını söyledi. Mercan, amaçlarının iyiliğin karşılıksız olduğunu vurgulamak olduğuna işaret ederek, herkesi gönüllü Kızılaycı olmaya davet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı da Kızılay olarak her zaman insan onurunu korumak ve insanların acılarını bir nebze olsun dindirebilmek için çalıştıklarını vurguladı. Çıraklı, KKTC’de 8 şube ile hizmet verdiklerini kaydederek, insanların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, binada resmen faaliyetlere başladı.