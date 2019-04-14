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Ahmet Kural’dan yeni proje müjdesi

14 Nisan 2019

Golden Palm Awards 2019’da halk oylamasıyla tüm zamanların en iyi sinema filmi Düğün Dernek seçildi. Başrol oyuncusu Ahmet Kural, ödülünü Golden Palm Awards Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş’tan aldı. Kural, yeni bir projeyle ekranlara döneceği müjdesini verdi.

 

Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı ve dünyaca ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent’in de onur konuğu olarak sahne aldığı 6’ıncı Golden Palm Awards sahiplerini buldu.

 

Yeni proje müjdesini verdiler

Ödülü Ahmet Kural ile birlikte alan yönetmen Selçuk Aydemir yepyeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlandıklarının müjdesini verdi. 15 haziran’da çekimlerine başlanacak projenin yönetmeni Selçuk Aydemir “her zaman ki gibi izleyicinin beklentilerini karşılayacak bir proje ortaya koymaya çalışıyoruz” dedi.

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