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Kırlangıç Alsancak sahnesine uçtu

26 Haziran 2019

TATİL KEYFİNİN SESİ OLDU:
Ülkemiz sanatçılarından Nil Kırlangıç, Alsancak’taki River Side Garden Resort Hotel’in havuz başında sahne aldı

Alsancak’ta hizmet veren River Side Garden Resort Hotel, dört yıldızlı konfor ve aktiviteleriyle yaza ayrı bir keyif getirmeye devam ediyor.  Geleneksel eğlence tutkunlarını üstüne çeken otelin havuz başında önceki akşam ülkemiz sanatçılarından Nil Kırlangıç sahne aldı. Nil Kırlangıç’ın peş peşe coşku dolu eğlencelere imza attığı mekanda konukların keyfine diyecek yoktu.

 

Sofra muhabbetinin piste taşmada gecikmediği geçtiğimiz hafta sonunda konuklar haftanın stresini doya doya üzerlerinden attı. Birbirinden güzel şarkılarla felekten bir gece çalan konuklar ziyafeti mutlu bir şekilde noktaladı. Bu çifte coşkuda bol bol fotoğraf da çektiren konuklar güzel bir muhabbet gecesini renkli karelerle ölümsüzleştirdi.

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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