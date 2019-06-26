Cem Adrian’a sevgi seli

MAĞUSA’DA YANKILANDI:

Türkiye’nin ünlü şarkıcısı Cem Adiran Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde sahne alarak oldukça geniş bir kalabalığa şarkılarını söyledi

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Türkiye’nin sevilen güçlü seslerinden Cem Adrian geçtiğimiz akşam Othello Kalesi’nde bir konser verdi. Bu yıl 18 Haziran–5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.

Konser alanını saatler öncesinde dolduran müzik severler Cem Adrian’a şarkılarla eşlik ettiler. Türkiye’nin sevilen güçlü seslerinden Cem Adrian, “ Mutlu Yıllar, Ben Seni Çok Sevdim” gibi sevilen şarkılarını seslendirerek Othello Kalesi’nde hayranlarına güzel bir gece yaşattı.

Yarın gece bale gösterisi

Festivalde yarın gece Salamis Antik Tiyatro’da Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Ekibi işbirliği ile gerçekleştireceği bale gösterisi, 1 Temmuz Pazartesi akşamı Othello Kalesi’nde, Türkiye’nin yeni ve güçlü seslerinden Sena Şener’in, Tuna Kiremitçi ile birlikte gerçekleştireceği konser, İstanbul Meydan Sahnesi’nin Othello Kalesi’nde 3 Temmuz Çarşamba akşamı “Vay sen misin ben olan”, 4 Temmuz Perşembe akşamı ise “Hayat kime güzel?” oyunları, 5 Temmuz Cuma akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, Türkiye’nin ünlü gruplarından Athena’nın final konseri yer alıyor.