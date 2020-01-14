Kırıp döktüler, yetmedi, mal sahibini dövdüler

Yasin Kılıç, Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar, Lefkoşa’da meydana gelen “ciddi darp”, “kasti hasar” ve “tecavüzkâr alet taşımak” suçlarından tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir arabaya ve bir işyerine ait televizyona hasar verip, bir kişiyi de ciddi şekilde döven Yasin Kılıç, Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ali Gencer, zanlı Yasin Kılıç, Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın “Kasti Hasar”, “Ciddi darp” ve “Tecavüzkâr alet taşımak” suçundan tutuklandığını kaydetti.

Gencer, zanlıların önceki gün Lefkoşa’da Girne Caddesi’nde park halinde bulunan Hasan Diker’e ait KJ 526 plakalı arabanın ön motor kapağına elleri ile vurup hasar verdiklerini, Diker’i ise ciddi şekilde dövdüklerini belirtti.

Polis memuru Gencer, aynı gün olay yerine geri dönen Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın bir işyerine ait televizyona kemer ile vurarak hasar verdiklerini anlattı.

Gencer, mesele ile ilgili olarak tüm zanlıların olay günü tutuklandığını söyledi. Polis memuru Gencer, olayın görgü tanıklarının tespit edilip ifadelerinin alınması gerektiğini, ayrıca hasara uğratılan araba ve televizyon ile ilgili

henüz değer tespiti yapılamadığını anlattı.

Gencer, bölgede incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu söyleyerek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların