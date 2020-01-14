Temiz dünya için daha çok bisiklet

DAÜ, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu bisiklet farkındalığı etkinliği gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), “The Biking Club – Bisiklet Kulübü” ile bisiklete karşı farkındalık yaratmak için ikinci etkinliğini düzenledi

DAÜ’den verilen bilgiye göre, toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında, DAÜ-YDİHO bünyesindeki “Elementary – başlangıç” seviyesindeki öğrencilerin oluşturduğu “The Biking Club”, sürüş dahilinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i de ziyaret ederek, bisikletçiler olarak karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini sundu.

Söz konusu görüşmede, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da hazır bulundu.

“The Biking Club” üyeleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yaptıkları sunumda, bisiklet sürüşlerinin arttırılması halinde bunun Gazimağusa kentine neler kazandıracağını anlattı.

Bisiklet kullanımının artmasının, kenti daha modern bir hale getireceğini ifade eden öğrenciler, aynı zamanda şehirde daha çok bisiklet ve daha az araba olmasının kentteki trafiği de belirgin ölçüde azaltacağına vurgu yaptılar.