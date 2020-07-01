Kıbrıs

Kırıkkale köyü ve Hamitköy’de arazi yangını meydana geldi

1 Temmuz 2020
yangın


Polis Basın Subağı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10.45 sıralarında, Kırıkkale köyünün Tatlıkuyu mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu; 150 dönüm anız, 350 dönüm kıraçlık alan içerisinde bulunan kuru otlar, 20 adet rulo balya tamamen, 5 zeytin ve 200 akasya ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Öte yandan saat 13:30 sıralarında Hamitköy’de Çınarlı Sokak üzerinde yoldan geçmekte olan çekici aracın vinç bölümünün elektrik tellerine takılıp, elektrik tellerinin kopması ve direğin kırılması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın sonucu yaklaşık 2 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile bir adet rulo balya yanarak zarar gördü. Her iki yangın itfaye ekipleri tarafından söndürüldü.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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