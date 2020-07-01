Kıbrıs
Kırıkkale köyü ve Hamitköy’de arazi yangını meydana geldi
Polis Basın Subağı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10.45 sıralarında, Kırıkkale köyünün Tatlıkuyu mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu; 150 dönüm anız, 350 dönüm kıraçlık alan içerisinde bulunan kuru otlar, 20 adet rulo balya tamamen, 5 zeytin ve 200 akasya ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.
Öte yandan saat 13:30 sıralarında Hamitköy’de Çınarlı Sokak üzerinde yoldan geçmekte olan çekici aracın vinç bölümünün elektrik tellerine takılıp, elektrik tellerinin kopması ve direğin kırılması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın sonucu yaklaşık 2 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile bir adet rulo balya yanarak zarar gördü. Her iki yangın itfaye ekipleri tarafından söndürüldü.